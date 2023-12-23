نوال الزغبي تعلن عن خبر سار قبل نهاية العام.. مفاجأة بانتظار جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل نهاية العام 2023، أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن مفاجأة سارة لجمهورها، حيث كشف عن استعدادها لطرح أغنية رومانسية مع بداية العام الجديد 2024.

وعلّقت نوال الزغبي على تغريدة نشرها أحد المتابعين وتضمنت مقطع فيديو أثناء تسجيلها للأغنية، قائلةً: “أغنية رونانسية قريباً”.

على صعيد آخر، تواصل نوال الزغبي حصد نجاح أحدث أغنياتها باللهجة الخليجية “فخامة معاليك”، وقد تخطى كليب الأغنية الـ24 مليون مشاهدة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” على “يوتيوب” محققاً انتشاراً واسعاً بين الفيديوهات الموسيقية على الموقع.

أغنية “فخامة معاليك” هي من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع، أمّا الكليب فهو من إخراج فادي حداد وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي حققت معها نوال نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي ستستقبل العام الجديد 2024 في حفل فني ضخم تحييه في ألمانيا وتحديداً في بلدة مارل في ركلنهاوزن، حيث ستلتقي جمهورها من الجالية العربية في أمسية تقدّم خلالها أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.