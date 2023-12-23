ممثل من أشهر النجوم في ورطة بسبب تهمة “الاعتداء الجنسي”| تفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 23 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - أقامت مساعدة سابقة للممثل الشهير فين ديزل دعوى قضائية ضده، الخميس، تتهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيا في عام 2010، وأنها طُردت من وظيفتها بعد ساعات فقط من تعيينها.

وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة في لوس أنجلوس، قالت المساعدة السابقة أستا جوناسون إن ديزل اعتدى عليها في غرفة فندق في أتلانتا بينما كانا يحضران لفيلم “فاست فايف”.

فين ديزل متهم بالتحرش الجنسي

ولم يرد ممثلو العلاقات العامة والممثلون القانونيون لديزل بعد على طلبات التعليق.

ديزل هو واحد من الممثلين الأعلى ربحا في العالم

وقالت كلير ليز كوتلاي، محامية جوناسون، في بيان مكتوب: “التحرش الجنسي في مكان العمل لن يتوقف أبدا إذا تمت حماية الرجال الأقوياء من المساءلة”.

وأضافت: “نأمل أن يساعد قرارها الشجاع بالمضي قدما في الدعوى في إحداث تغيير دائم وتمكين الناجيات الأخريات”.

مساعدة فين ديزل السابقة تتهمه بالاعتداء الجنسي

وتقول جوناسون في الدعوى القضائية إن ديزل لمس صدرها رغما عنها وقبلها.

وجاء في الدعوى القضائية: “تجاهل فين ديزل حديث السيدة جوناسون الواضح بعدم موافقتها على اعتداءاته الجنسية”.

وذكرت الدعوى القضائية أن جوناسون طُردت من وظيفتها كمساعدة لديزل بعد ساعات قليلة من اعتدائه عليها.

وجاء في الدعوى كذلك أن جوناسون التزمت الصمت لسنوات “خوفا من التحدث علنا ​​ضد واحد من الممثلين الأعلى ربحا في العالم، وخوفا من أن يتم نبذها من المجال”.

من هو فين ديزل؟

ويحظى ديزل بشعبية هائلة في مختلف أنحاء العالم، خاصة بسبب دور “دومينيك توريتو” التي يجسدها منذ أول فيلم من سلسلة “فاست أند فيوريوس” (Fast And Furious) عام 2001.

وحصدت هذه الأفلام إيرادات هائلة في شباك التذاكر المحلي والدولي. وحقق كل من الفيلمين الأخيرين أكثر من مليار دولار.

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