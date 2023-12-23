مرتدية “باروكة حمراء” بدرية طلبة تشبه نفسها بـ نبيلة عبيد.. والأخيرة ترد

كتب امير فتحي في السبت 23 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنانة بدرية طلبة بعد ارتدائها باروكة حمراء جعلتها تشبه الفنانة نبيلة عبيد.

وبدأت وصلة الغزل هذه بمجموعة من الصور نشرتها طلبة عبر حسابها ارتدت فيها شعرا مستعارا باللون الأحمر، مرفقة إياها بتعليق قالت فيه: “حطيت الباروكة الحمراء وفجأة حستني النجمة نبيلة عبيد قوي في نفسي يختتتتي هو أنا أطول دي قمر القمرات وحلوة الحلوات”.

نبيلة عبيد تشيد بأداء بدرية طلبة

وقالت نبيلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فرصة اقولك انتي تمثيلك جميل وبتضحكيني اوي تمثيلك زي العسل.

لترد عليها بدرية بتعليق آخر، قالت فيه: “نجمة العالم. بحبك. ربنا يخليكي لينا ويطولنا في عمرك يا جميلة”.

وهذه ليست أول مرة تقلد فيها بدرية طلبة مواطنتها نبيلة عبيد، إذ سبق أن قلدت طريقتها بالضحك في برنامجها التلفزيوني الذي عرض في رمضان عام 2017، وقامت بدرية حينها بتقليد طريقة كلام وضحك نبيلة عبيد في مسابقة تقوم على وصف الفنانات، قائلة: “متقدريش تحددي قديمة ولا جديدة لأنها عملت حاجات بالأبيض والأسود وجت في الألوان وعملت مهازل وعندها ضحكة، ثم قلدتها”.

يذكر أن، بدرية طلبة ممثلة كوميدية اشتهرت بأدوار الفكاهة والضحك، وقدمت عدة أعمال نالت إعجاب الجمهور، وكانت آخر أعمالها فيلم “بلوموندو” بطولة حسن الرداد وهاجر أحمد وميرنا نور الدين ورحاب الجمل وإخراج ياسر سامي.

نبيلة عبيد تكشف تفاصيل عودتها للدراما

على جانب آخر كشفت الفنانة نبيلة عبيد بعض تفاصيل عودتها الى الدراما التلفزيونية مع المخرج خالد الحجر حيث تقوم حاليا بالتحضير لهذا العمل.

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات تلفزيونية : أقوم حاليا بالتحضير لمسلسل تلفزيونى جديد مع المخرج خالد الحجر ولا يمكن ان أكشف عن تفاصيل أخرى عنه فى المرحلة الحالية.

وعن اختيار دينا الشربينى لتقديم قصة حياتها فى عمل فنى ردت نبيلة عبيد قائلة : “أحب أن اقدم قصة حياتى بطريقة مختلفة وأنا سأقوم بتجسيدها وليس أى شخص أخر.

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