داليا ابنة محمد ثروت تحتفل بعقد قرانها في أبوظبي

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري محمد ثروت، اليوم الجمعة، بعقد قران إبنته الدكتورة داليا محمد ثروت على رجل الأعمال المصري الدكتور المهندس ياسر صلاح، وذلك في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



و حضر الحفل الأهل والأصدقاء والأحباب، وعدد من الشيوخ ورجال الأعمال المصريين والإماراتيين والشخصيات العامة ورموز الصناعة والسياسة، دون إقامة حفل زفاف.

أما عن آخر أعمال محمد ثروت فكانت أغنية، "هنسيب لمين الغنا" والذي طرحها العام الماضي وحققت قرابة المليون والنصف مشاهدة، والأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين ومن إنتاج أحمد محمد ثروت.