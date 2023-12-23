طارق الشناوي: الطلاق الفني بين العوضي وياسمين عبد العزيز في صالحهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي، عن رغبته في حدوث طلاق فني بين كل من أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، موضحًا أن الكاتب أو المؤلف يحاول عمل توازن في الكتابة في الأعمال المشتركة بينهما، وهذا الأمر يحد من الإبداع والخيال للكاتب ويضع له سقفًا.

وقال الشناوي خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة: طالبت بانفصال النجمين فنيا، وقد استجابا بالفعل وانفصلا والآن العوضي يقوم بتمثيل مسلسل بعيدًا عن ياسمين عبد العزيز.

وأضاف طارق الشناوي، أنه يرتبط بعلاقة قوية بياسمين عبد العزيز ولم تنزعج من نقده لها وللعوضي، مشيراً إلى أن ياسمين تتصل به من آن إلى آخر وتعاتبه في بعض الأحيان على بعض الآراء الفنية، مشيراً إلى وجود صداقة كبيرة بهما.

وتابع: ياسمين عبد العزيز من اكثر بنات جيلها موهبة وهي كوميديانة من طراز رفيع وممثلة موهوبة من الدرجة الأولى وهي مشروع نجمة شباك بالنسبة للسينما وهذا المشروع لم يكتمل للأسف بسبب بعدها عن السينما.