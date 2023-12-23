طارق الشناوي يفجر مفاجأة: وثيقة زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الوثيقة الرسمية لزواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني مزورة، مستندًا إلى أن الوثيقة كانت تحمل اسم جمهورية مصر العربية عام 1960، رغم أن مصر كانت اسمها في هذا التوقيت الجمهورية العربية المتحدة.

وقال الشناوي خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إن هناك قصة حب بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، وهذا ما أكده له كمال الطويل، حيث قال لي: "مقدرشي أؤكد أنه يوجد زواج بين عبد الحليم وسعاد حسني ولكن أؤكد إنه توجد قصة حب بينهما، وأثناء زيارتي لعبد الحليم عندما كان مريضا كنت أجد عنده سعاد حسني".

وأشار الشناوي إلى أن الكاتب وجدي الحكيم أكد له أن عبد الحليم حافظ كان متواجدا في المغرب هو وسعاد حسني، وكان المشاهير آنذاك يشترون "عفش" الزوجية من المغرب، وقاما باختيار بعض الغرف من هناك، وطلب منه عبد الحليم متابعة عملية الشراء إلى أن أتي له تليفون من عبد الحليم حافظ وقال له "وقف عملية الشراء" وبالتالي الزواج لم يحدث.