طارق الشناوي يكشف حقيقة وجود علاقة حب بين عبد الحليم حافظ وميرفت أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن عبد الحليم حافظ لم يحب الفنانة ميرفت أمين كما ادعى أحد الفنانين.

وقال الشناوي خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إنه تردد وجود قصة حب بين عبد الحليم وميرفت أمين وأن عبد الحليم حافظ غني لها أغنية أهواك، ووصل هذا الحب ذروته في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969،

وأوضح الناقد الفني طارق الشناوي إلى أنه سأل ميرفت أمين عن هذا الحب ونفت تماما وجود قصة حب بينها وبين عبد الحليم، وقالت بالحرف "مش معنى إن الرجل مات ادعي عليه أنه كان بيحبني"، مضيفة أن عبد الحليم حافظ كان فتى أحلام كل البنات في هذا التوقيت.