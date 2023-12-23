فن ومشاهير

طارق الشناوي يكشف حقيقة وجود علاقة حب بين عبد الحليم حافظ وميرفت أمين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن عبد الحليم حافظ لم يحب الفنانة ميرفت أمين كما ادعى أحد الفنانين.

وقال الشناوي خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إنه تردد وجود قصة حب بين عبد الحليم وميرفت أمين وأن عبد الحليم حافظ غني لها أغنية أهواك، ووصل هذا الحب ذروته في فيلم أبي فوق الشجرة عام 1969،

وأوضح الناقد الفني طارق الشناوي إلى أنه سأل ميرفت أمين عن هذا الحب ونفت تماما وجود قصة حب بينها وبين عبد الحليم، وقالت بالحرف "مش معنى إن الرجل مات ادعي عليه أنه كان بيحبني"، مضيفة أن عبد الحليم حافظ كان فتى أحلام كل البنات في هذا التوقيت.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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