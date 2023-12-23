طارق الشناوي يكشف تفاصيل أزمته مع مصطفى قمر وعلي إدريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن سبب الأزمة بينه وبين الفنان مصطفى قمر؛ هو انتقاده الفيلم الأخير له، وقال عنه إنه من أسوأ الأفلام التي شاهدها في تاريخه، إلا أنه فوجئ بقيام مصطفى قمر بسبه وشتمه بسبب رأيه في الفيلم، وهذه الشتائم يعاقب عليها القانون، كما أنه ادعى علي أشياء كاذبة، مثل مقابلته في مكتبه مصطحبا إحدى الفتيات، طالبا منه أن تقوم بالتمثيل.

وأضاف الشناوي خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة: مصطفى قمر ادعى علي أيضا أنني لم أشاهد الفيلم، متابعًا: المفاجأة أن فريق العمل ردد مقولته أيضا بأنني لم أشاهد الفيلم، مشيرا إلى أنهم دافعوا عن الفيلم، حتى ولو على شرف وجثة طارق الشناوي.

وتابع: علي إدريس مخرج الفيلم، انزلق هو الآخر معهم، وقال إنني لم أشاهد الفيلم؛ بسبب انتقادي له بأنه تورط- رغم تاريخه- في إخراج هذا الفيلم الرديء، منوهًا بأن المخرج على إدريس وافق من قبل على إخراج فيلم لرجل أعمال أراد أن يكون بطلا؛ من أجل المادة والفلوس.