داليا مصطفى جريئة ومنة فضالي بفستان قصير.. لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها بأحد ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي، متابعيها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام،أحدث ظهور لها استعرضت من خلالها جمالها.

منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بفستان قصير، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها.

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لسه في أيام حلوة كتير جاية".

داليا مصطفى

خطفت الفنانة داليا مصطفى، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية فستان قصير.

نانسي صلاح

الفنانة نانسي صلاح، نشرت صورة لها أمام البحر ظهرت فيها مرتدية"شبشب"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "محدش يركز مع شبشبي من فضلكم الصوره حلوة".

سيرين عبد النور

خطفت الفنانة سيرين عبد النور، الأنظار إليها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، وعلقت: "إنه أجمل وقت في السنة".

عمرو سعد

ظهر الفنان عمرو سعد، داخل طائرة خاصة، عبر حسابه على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور له.

رحمة حسن

نشرت الفنانة الشابة رحمة حسن، صورة سيلفي لها، عبر حسابها على إنستجرامن وعلقت: "حذفه قريبا.. فقط أشعر بالرغبة في النشر".