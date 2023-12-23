"قراصنة بولاق".. محمد ثروت مع جوني ديب من كواليس مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد ثروت عن صورة تجمعه بالممثل العالمي جوني ديب خلال تواجده في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.التي أقيمت فعالياته نوفمبر الماضي.

ونشر "ثروت" صورته مع جوني ديب من كواليس المهرجان عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "أنا وصديقي جوني بعد جلسة محادثة وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون ما بينا في فيلم قراصنة بولاق".

وكشف الفنان محمد ثروت مؤخرَا انضمامه لفريق عمل مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024، كما شارك في مسرحية "فرحات والعائلة" بطولة الفنان محمد هنيدي في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة على المسرح الوطني.

يذكر أن محمد ثروت يشارك ببطولة فيلم "التجربة المكسيكية" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ندى موسي، أحمد فتحي، محمود حافظ، تأليف محمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج شادي علي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.