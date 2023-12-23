شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب التونسى أحمد الماجرى: حلمى التلحين والغناء مع الكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف تليفزيون الخليج 365 الفنان التونسى أحمد الماجرى وأجرى معه اللقاء الزميل جمال عبد الناصر، الذى حاوره عن تجربته فى الغناء وأهم المحطات الفنية له، وتحدث الماجرى عن أعماله التى قدمها للمطرب صابر الرباعي والمطربة لطيفة والفنانة التونسية الكبيرة امينة فاخت والمطربة الشابة يسرا محنوش.

وقال الماجرى خلال اللقاء: حلمي وأمنيتي لقاء المطرب المصري الكبير الملقب بالكينج محمد منير، فأنا عاشق لفنه وأتمني أن يجمعنا عمل سواء كملحن أو كمطرب نغني سويا اغنية تونسية مصرية ونتبادل الغناء في التراث المصري والتونسي.

وأشار الزميل جمال عبد الناصر أثناء اللقاء إلى أن المطرب أحمد الماجرى ينادوه فى تونس بكينج تونس لتشابه اللون الغنائي والتجربة الفنية بينه وبين محمد منير وحتي الشكل واللون الأسمر الجميل يجمعهما، ويرتدي الماجري إكسسوارات شبيهة وبما يرتديه الكينج، لكن لكل مطرب منهما لونه وتجربته الخاصة.