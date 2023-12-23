الظهور الإعلامي الأول لمحمود حجازي مع زوجته “الأمريكية” في حفل ختام مهرجان الجونة | صورة

كتب امير فتحي في السبت 23 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - حرص الفنان محمود حجازي على حضور فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، ويعد هذا الظهور الأول برفقة زوجته مساء يوم الخميس.

الظهور الإعلامي الأول لمحمود حجازي مع زوجته

وظهر “حجازي” بإطلالة أنيقة وسط حضور عدد من النجوم والنجمات على السجادة الرملية والتي استخدمت بديلًا عن السجادة الحمراء تقديرًا ودعمًا لفلسطين.

يُعدّ ظهور محمود حجازي برفقة زوجته خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي هو أول ظهور رسمي وإعلامي لحجازي برفقة زوجته في مناسبة عامة. منذ زواجهما في سبتمبر الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تعيش زوجته.

زواج محمود حجازي

عقب مرور عامان من انفصاله عن الإعلامية أسما شريف منير، احتفل الفنان محمود حجازي قبل فترة بعقد قرآنه على رنا زروق. التي هي من مواليد نيويورك عام 1992، وهي من أب تونسي أمريكي وهو الدكتور طارق زروق حاصل على دكتوراه في البيئة والجيولوجيا ويعمل أستاذ جامعي بجامعة بروكلين كالدچ Brooklyn college ، أما هي فحاصلة على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية عام ٢٠١٤ وحصلت على دكتوراه في القانون عام 2018 من جامعة New York Law school

آحدث أعمال محمود حجازي

ويشارك محمود حجازى فى بطولة فيلم “في عز الظهر” والذى يخوض به مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك فى بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد على رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازى وإيهاب فهمى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم فى اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.

ويعد مسلسل الكتيبة 101 آخر عمل شارك فيه الفنان محمود حجازي والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمود عبد المغني، أحمد عبد العزيز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، والعمل ضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

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