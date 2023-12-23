محمود العسيلي لـ"حبر سري": "أرفض مقاطعة المنتجات الأجنبية المستثمر هيخاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان محمود العسيلي، على مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة لإسرائيل، مشددًا على أنه ليس مع مقاطع المنتجات الأجنبية، لأن الاستثمار الأجنبي يفيد الدولة كثيرًا ويدخل العملة الصعبة.

وأضاف "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "احنا بالمقاطعة بنضر البلد أكثر مما نفيدها وهناك الكثير من العاملين بهذه الشركات مصريين.. 99% من العاملين مصريين ومقاطعتها تمثل ضرر كبير عليهم".

وأوضح العسيلى :"بهذه المقاطعة للمنتجات الأجنبية يشعر المستثمر الأجنبي بالقلق، هيخافوا يستثمروا في مصر".

واستكمل:"وهناك الكثير من الشركات الأجنبية لا تدعم إسرائيل بشكل كبير وكامل"، موضحًا أن الكثير من العمال في هذه الشركات حياتهم توقفت و تعرضوا لضرر كبير بسبب هذه المقاطع"..