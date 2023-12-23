شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم The Lunchbox لعرفان خان اليوم بسينما الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض جمعية الفيلم، اليوم السبت، الفيلم الهندى The Lunchbox، احتفالا بمرور 10 سنوات على العرض الأول له، ضمن نشاطها الأسبوعى، وذلك فى تمام الساعة 6 ونصف مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وبعد الفيلم تقام ندوة عنه تديرها الناقدة أمنية عادل.

The Lunchbox

فيلم The Lunchbox عُرض لأول مرة عام 2013، بطولة عرفان خان، ناوازودين صديقي، نيمرات كور، ومن تأليف وإخراج ريتيش باترا، وتم اختيار الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2013 كجزء من أسبوع النقاد لتتنافس على جائزة الكاميرا الذهبية، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2013.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعزب يشغل منصب موظف حكومي، وامرأة متزوجة ترسل الطعام لزوجها برفقة رسالة، لكن في يوم ما يتسلم الموظف هو الرسالة، وتتوالى الأحداث.