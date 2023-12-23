شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان إسماعيل: استمتعت بلقائى مع المواهب فى "ماستر كلاس" مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المخرجة جيهان إسماعيل "ماستر كلاس" بعنوان "توجيه الممثل"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير، وقالت جيهان لـ الخليج 365 : كان لقاء مثمرا جدا مع عدد من السينمائيين الشباب والمواهب التى تبدأ طريقها، واستمتعت جدا بلقائى معهم وأتمنى أن أكون قد أفدتهم ببعض المعلومات والخبرات التي اكتسبتها كمخرجة.

وجدير بالذكر أن المخرجة جيهان إسماعيل قدمت ورشتها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير للعام الثانى على التوالى، وقد نالت الورشة صدى طيب وإقبال شديد في العام الماضى، وفي هذا العام أيضا، ونالت العديد من الجوائز الدولية والمحلية عن فيلم : فستان فرح ، وحاليا هي بصدد الإعداد لفيلم جديد .

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير شارك فيها 34 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا قصيرًا من مصر ودول مختلفة، وتنافست الأفلام على أربع مسابقات، مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب، ونظم خلال المهرجان مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منها ورشة مبادئ سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منهم ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال يوم الأحد 17 من ديسمبر.



ورشة توجيه الممثل



جانب من صور ورشة توجيه الممثل



صورة من الورشة