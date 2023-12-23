هل ارتدت كيت ميلتون في عرسها فستان فاتن حمامة؟

ميرنا وليد - بيروت - تتطابق في الكثير من الأحيان عن طريق الصدفة، إطلالة فنانة مع أخرى، وتشابهت إطلالات الكثير من مشاهير عصرنا الحالي، مع إطلالات فنانات الزمن الجميل.



ومن أشهر الإطلالات المتشابهة بين المشاهير كان فستان زفاف الأميرة كيت ميدلتون وفستان الممثلة المصرية فاتن حمامة الذي ارتدته خلال فيلم "لا أنام".

أثار فستان زفاف كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام حفيد ملكة بريطانيا، الكثير من الجدل بسبب تشابهه مع فستان سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

واعتبر الكثير من رواد الإنترنت أن فستان الأميرة هو نسخة طبق الأصل من فستان الراحلة فاتن حمامة الذي ارتدته منذ ما يزيد عن نصف قرن.

وما أثار الفضول أكثر في بريطانيا و خارجها، هو أن القصر الملكي البريطاني امتنع أولاً عن إعلان اسم مصمم فستان كيت ميدلتون، ثم عاد وأعلن عن ان الفستان من تصميم سارة بيرتون من دار ألكسندر ماكوين للأزياء.

اعتمد كل من الفستانين على خامة الدانتيل الناعم، والتطريزات البسيطة، وأكمام الشيفون وتنورة الفستان الطويلة، وفتحة على شكل حرف V، إلا ان الطرحة اختلفت، إذ اختارت كيت ميدلتون طرحة طويلة مع تاج ناعم من الالماس، أما فاتن حمامة فاعتمدت طرحة قصيرة مزينة بالورود.

يذكر أن الممثلة فاتن حمامة ارتدت خلال مسيرتها التمثيلية 80 فستان زفاف، ولم تحتفظ بأي منها.





