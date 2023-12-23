زياد الرحباني طلب من والده 500 ليرة مقابل هذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - أغنية "ع هدير البوسطة" لم تكن لفيروز في الأساس لكنها أغنية قدمها زياد الرحباني في إحدى مسرحياته بعد إنفصاله فنيا عن والديه عاصي الرحباني وفيروز، وعندما سمع الأغنية عاصي الرحباني طلب من زياد أن تغنيها فيروز.

وكانت موافقة الإبن مشروطة بأن يدفع له والده 500 ليرة لبنانية ثمن الأغنية انذاك قائلا: "أنت أبي صحيح ولكن نحن في حالة حرب". وأحدثت الأغنية نجاحاً كبيراً.

يذكر أن لوحة ”عهدير البوسطة” معلقة على جدار أحد المطاعم في منطقة تنورين لا سيما أن البوسطة كانت وسيلة نقل للناس من المدينة الى قراهم.