هذه الطفلة الصغيرة أصبحت من أشهر الفنانات العرب

ميرنا وليد - بيروت - تداول الناشطون على الإنترنت صورة نادرة للفنانة الاجزائرية وردة.

وظهرت وردة في الصورة في سنوات عمرها الأولى، حين كانت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات تقريباً.

وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي وردة الجزائرية مع الصورة، معلقين على براءتها وجمالها، وحصدت صورتها كم كبير من الإعجابات والتعليقات، كما تناقلها عدد كبير من محبيها.

يذكر أن الفنانة الراحلة وردة محمد فتوكي التي عرفت بوردة الجزائرية، ولدت في باريس في 22 يوليو 1939.

كانت بدايتها الفنية في باريس ثم توجهت إلى لبنان وغنت في الملاهي الليلية في العاصمة بيروت.

بدأت مسيرتها في السينما في مصر بعد أن دعاها المخرج حلمي رفلة للتوجه إلى هناك، وشاركت عام 1963 بفيلم "ألمظ وعبده الحامولي.

تركت وردة الفن بعد زواجها من ضابط جزائري، لكن بعد طلاقها أقنعها بليغ حمدي بالعودة للفن، وتزوجت منه بعد قصة حب جميلة.





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