حفيد فريد شوقي في المستشفى وهذا وضعه الصحي

ميرنا وليد - بيروت - كشف أحمد جمال سعيد، حفيد الفنان الراحل فريد شوقي، على صفحته الخاصة عن إصابته بأزمة صحية، ونشر صورة له في المستشفى وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء.
وعن حالته الصحية، قال أحمد جمال: "جالي التهاب حاد في القولون العصبي، وتعبت ومكنتش قادر أتحرك، لكن الحمد لله أنا أحسن دلوقتي".
يُذكر أن أحمد جمال سعيد شارك مؤخراً في مسلسل "55 مشكلة حب"، من خلال حكاية "ما تيجي نشوف"، التي حققت نجاحاً كبيراً، وشارك فيها عدد كل من طارق صبري، هنا شيحة، إسلام جمال، ملك قورة، نهى عابدين، وإخراج محمد الخبيري.
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