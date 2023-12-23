ميرنا وليد - بيروت - لا يخفي الممثل الأميركي مارك والبرغ إيمانه المسيحي، ولا يتردد بإطلاع زملائه على الأمر، وكشف قائلاً: "لن أخفي حقيقة إيماني بالرب، وأنا ملتزم بخدمته، كما أن الإيمان هو أهم شيء في الحياة، وقوة الصلاة تضاعف عدد الناس في حياتي، وعندما أرى شخصاً يعاني أحد أولاده من أزمة صحية، أصلي من أجله، وأضيفه إلى لائحة الذين أذكرهم في صلاتي".
وعن أولاده يقول إنه يريد أن يكون مثالاً لهم، ولكنه لا يرغمهم على الذهاب الى الكنيسة.
ويتمنى أن يوجهوا الأسئلة عن الإيمان، وهم يعلمون أن ذهابه إلى القداس ووقت الصلاة خياران لا يتخلى عنهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل شهير لا يخفي إيمانه المسيحي وما قاله تدمع له العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.