ممثل شهير لا يخفي إيمانه المسيحي وما قاله تدمع له العيون

ميرنا وليد - بيروت - لا يخفي الممثل الأميركي مارك والبرغ إيمانه المسيحي، ولا يتردد بإطلاع زملائه على الأمر، وكشف قائلاً: "لن أخفي حقيقة إيماني بالرب، وأنا ملتزم بخدمته، كما أن الإيمان هو أهم شيء في الحياة، وقوة الصلاة تضاعف عدد الناس في حياتي، وعندما أرى شخصاً يعاني أحد أولاده من أزمة صحية، أصلي من أجله، وأضيفه إلى لائحة الذين أذكرهم في صلاتي".



وعن أولاده يقول إنه يريد أن يكون مثالاً لهم، ولكنه لا يرغمهم على الذهاب الى الكنيسة.

ويتمنى أن يوجهوا الأسئلة عن الإيمان، وهم يعلمون أن ذهابه إلى القداس ووقت الصلاة خياران لا يتخلى عنهما.