حفل غنائي في مصر في هذا التاريخ وما علاقة كوكب الشرق

ميرنا وليد - بيروت - سوف تشهد مصر في شهر فبراير/شباط 2024، حفلاً غنائياً ضخماً بمناسبة مرور 100 عام على ظهور صوت "كوكب الشرق" أم كلثوم، وذلك بحضور نجوم الوطن العربي، وبرعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.



وسيتضمن الحفل غناء أكثر من أغنية لكوكب الشرق، ما زالت في وجدان متابعيها حتى اليوم، منها "أنت عمري"، "سيرة الحب"، أمل حياتي، لسه فاكر، هذه ليلتي، حيرت قلبي معاك، فات المعاد، للصبر حدود، يا مسهرني".

يذكر أن أم كلثوم نالت عدة ألقاب منها: سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق وفنانة الشعب.