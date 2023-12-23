ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل عن طلاقها من الفنان المصري تامر حسني مشيرة الى انه كان أصعب قرار في حياتها.
وقالت بسمة بوسيل ببرنامج "دقيقة نفهم": "أصعب قرار خدته في حياتي هو الطلاق، وده لأنك بتبني حاجات لمدة سنين وفجأة تبقى شايف أنها لازم تتهد، والطلاق صعب لما بيبقى فيه أولاد". وتابعت متحدثة عن علاقتها مع تامر : "أنا والأولاد وأبوهم علاقتنا كويسة وكل اللي بيجمعنا هو الحب، ومش بالضروري إننا معرفناش نكمل كزوجين منبقاش نكمل كأصدقاء". وأضافت : "أنا بقعد كتير مع أولادي وباخد رأيهم مش علشان يحلوا معايا المشكلة، ولكن أنا بربي أولادي على البزنس، لأن المدارس مش بتعلمنا اللي الحياة بتعلمه لينا".
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. بسمة بوسيل تتحدث عن طلاقها من تامر حسني فماذا كشفت عن الأسباب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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