- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
ميرنا وليد - بيروت - يتصدر الفنان اللبناني رامي عياش الترند منذ ليلة أمس وذلك بعد حلوله ضيفاً على حلقة خاصة بعيد الميلاد من برنامج The Stage قدمتها الاعلامية كارلا حداد.
ولم يكن رامي وحده نجم السهرة بل خطفت زوجته مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش الأنظار بجمالها ولطافتها وكذلك أولادهما آرام، آيانا وطفلتهما الصغيرة التي اكملت عامها الاول آلارا.
رامي الذي نال اعجاب كل الجمهور بحديثه وذكائه برز بوطنبته وحبه لبلده لبنان كما أشاد به كثر بحديثه عن السيدة اللبنانية اضافة الى العديد من المواضيع. وكانت رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر قد أثنت على إطلالته وشاركت صورة لرامي وكتبت:أنا فخورة فيك لأنك انسان وطني وبدافع عن الست اللبنانية.. نورت ال LBCI
كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يتصدر الترند بحلقة عيد الميلاد.. وزوجته وأولادهما حديث الجمهور بجمالهم ولطافتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.