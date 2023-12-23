شكرا لقرائتكم خبر عن 60 عاما على "أم العروسة".. سبب اختيار عاطف سالم لعماد حمدى فى الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم السبت 60 عامًا على عرض فيلم "أم العروسة"، حيث طرح الفيلم فى 23 ديسمبر 1963، والفيلم أحد أهم كلاسيكيات السينما المصرية والعربية، وهو بطولة تحية كاريوكا وعماد حمدى وسميرة أحمد وحسن يوسف ويوسف شعبان ومديحة سالم، وتأليف عبد الحميد جودة السحار وإخراج عاطف سالم.

تدور أحداث الفيلم حول الأم زينب والأب حسين أفندى، والذى يعمل كأمين خزنة بإحدى المصالح الحكومية، يكافح في حياته اليومية من اجل توفير معيشة جيدة لأبنائه السبع.

ومحاولة تجهيز ابنته الكبرى أحلام التي وصلت لسن الزواج وأختها نبيلة الطالبة في الثانوية العامة، ليقعا في حب جلال وابن خالته شفيق فيذهب لخطبة أحلام، ويبدأ حسين أفندي معاناته في مصاريف زواج ابنته فيقرر اختلاس مبلغ من عهدته المالية فى الشركة التى يعمل بها بنية رده فيما بعد.

وفى أحد اللقاءات التليفزيونية قال المخرج عاطف سالم عن سبب اختياره للفنان عماد حمدي في فيلم أم العروسة "أنا بتربطني بـ عماد حمدي علاقة صداقة قوية، وقدراته ممكن أي حد يتكلم عنها، وطبعا قمة أعماله معايا هو أم العروسة، وبعدين أم العروسة ده بعد ما كان عماد حمدي الحبيب، فجأة يطلع أب لـ7 عيال كانت مغامرة، لكن لإيمانه بيا وافق وكانت فتحة خير عليه أنا كنت شايفه للدور ده ميه في الميه محدش ينفع مع تحية كاريوكا غيره هي عصبية وهو عصبي، ووجهة نظري فيه دي خبرة بقي أنا بحس".