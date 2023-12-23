ياسمين صبري تكشف عن ما تحدثت به مع جوني ديب

ميرنا وليد - بيروت - تداولت العديد من الصفحات حديثا نُسب الى الممثلة المصرية ياسمين صبري تكشف فيه ما دار بينها وبين النجم العالمي جوني ديب عند لقائهما مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر للأفلام 2023 .
وقالت ياسمين: "تحدثنا بشكل سريع عن مشكلته مع زوجته السابقة أمبر هيرد".
على صعيد آخر تألقت ياسمين صبري مؤخرا وظهرت بلوك كاجوال مميز، إرتدت فيه توب باللون الأبيض بكمين قصيرين، مع سروال جينز ضيق وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، وأثنى المتابعون على إطلالتها الجميلة.
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