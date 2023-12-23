ميرنا وليد - بيروت - حصد الممثل يوسف الخال نجاحا كثيرا في أرشيفه، واستطاع ان يثبّت اسمه بكل جدارة في عالم التمثيل، نذكر من أعماله: "لو ما التقينا، تشيللو، هوا أصفر، مقامات العشق، جذور، أدهم بيك".
موقع الخليج 365" التقى بالممثل يوسف الخال في مسرحية "مش بس عالميلاد"، اذ تحدثنا معه عن تعاونه مع الأخوين صباغ، الى جانب الحديث عن مواضيع أخرى مثل اطلاق لقب اسد الدراما اللبنانية على شقيقته الممثلة ورد الخال، ومن من الممثلين الشباب الذين يعطيهم ايضا هذا اللقب، وتطرقنا بحديثنا الى صورة له وهو يحمل أفعى على كتفيه ومواجهته للأفاعي في حياته، ما الذي يمحيه من عام 2023، وغيابه عن المسلسلات وغيرها من المواضيع..
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- يوسف الخال: "هناك ناس بسمنة وناس بزيت ونيكول سابا تاج راسي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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