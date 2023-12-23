حوض استحمام كيم كارداشيان مليء بالشوكولا..فيديو يُحدث ضجة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجمهور بنشرها مقطع فيديو يظهر حوض الإستحمام الخاص بها، وكان لافتا هو ان الحوض مليئا بالشوكولا، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور، اذ ان الفيديو حقق نسب مشاهدة عالية.
على صعيد آخر كانت قد كشفت كيم كارداشيان عن تلقيها مؤخرا هدية قيّمة وغريبة، و هي عبارة عن مجسم 3D لعقلها، الأمر الذي أحدث ضجة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد تداولت الصحافة العالمية صورة لـ هذا المجسم، مؤكدين على غرابة هذه الهدية.
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