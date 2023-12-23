شاهد مروج الرحيلي تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

أطلت خبيرة التجميل مروج الرحيلي، في أحدث ظهور لها بإطلالة جديدة، حيث ارتدت فستانًا باللون الفوشيا، وصبغت شعرها باللون الأصفر الطويل.
وأعربت الرحيلي عن إعجابها الشديد بإطلالتها الجديدة، وقالت في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع: “أنا منبهرة بإطلالتي الجديدة، خاصة لون شعري وقصته”.
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