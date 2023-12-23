شكرا لقرائتكم خبر عن كوميدى وأكشن.. السينمات تستقبل 4 أفلام جديدة 4 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل السينمات خلال الأيام المقبلة عددا من الأفلام الجديدة، التى تنافس فى موسم رأس السنة الميلادية 2024، ومنتصف العام الدراسى، إذ يشهد يوم 4 يناير المقبل عرض 4 أفلام جديدة متنوعة ما بين الأكشن والكوميدى والاجتماعى.

فيلم عصابة عظيمة

أعلنت النجمة إسعاد يونس طرح فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، التى تعود به إلى السينما بعد غياب 4 يناير المقبل، وبدأت خلال الأيام الماضية عملية دعاية مكثفة للعمل من خلال برومو وبوسترات تشويقية.

فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإيبياري، وإخراج ائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتي يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.



عصابة عظيمة

فيلم الإسكندرانى

وفى نفس اليوم يعرض فيلم الإسكندرانى بطولة النجم أحمد العوضى، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة ومعالجة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أيضا بجوار العوضى كل من: زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث العمل فى إطار الأكشن والإثارة فى محافظة الإسكندرية حول "بكر الإسكندرانى"، والعديد من الصراعات التى تواجهه.



فيلم الاسكندراني

كما يعرض فيلم أنا وابن خالتى فى نفس اليوم، وهو من بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، ميمي جمال، علي لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم أنا وابن خالتى

وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.



أنا وابن خالتي

فيلم الحريفة

ومن الأفلام أيضا التى تعرض فى 4 يناير فيلم "الحريفة"، وهو من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومن المقرر أن يضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.