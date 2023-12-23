شكرا لقرائتكم خبر عن عام فقد فيه نجله واستقبل حفيدته وأحيا حفلات ناجحة.. عيد ميلاد جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم السبت، سلطان الطرب جورج وسوف بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 23 ديسمبر، وهذه السنة كانت صعبة على جورج وسوف بسبب رحيل نجله الكبير وديع، فى بداية شهر يناير الماضى بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة".

وبعد 40 يوما على وفاة نجله استقبل الفنان جورج وسوف، حفيدته الجديدة من ابنه "جونيور" وأطلق عليها اسم "آميا"، كما طرح جورج أغنية جديدة بعنوان "نصّ عمرى" يرثى فيها ابنه وديع بعد مرور أربعين يوما على وفاته والأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

ورغم أنها سنة صعبة على جورج وسوف إلا أنه تجاوز أحزانه، وأحيا عددا من الحفلات الناجحة فى عدد من البلاد العربية فى دبى بالإمارات، وفى قطر وفى طابا وفى الأردن، كما طرح سلطان الطرب أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالى"، والأغنية تلحين محمد يحيى وكلمات الشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وظهرت في الفيديو كليب النجمة ديمة قندلفت.

بدأت قصته مع الفن عندما صعد على خشبة المسرح لأول مرة بحفل مدرسى، وأبدع فى موال قد حفظه عن والده، ومن ثم انهالت عليه العروض لإحياء الكثير من الحفلات بمدينة دمشق، ليأتيه عرض للسفر إلى لبنان وهو لم يتجاوز سن الـ16 من العمر.

ومن أبرز أغانى جورج وسوف خلال مسيرته الفنية "كلام الناس"، "سهرت الليل"، "طبيب جراح"، "يوم الوداع"، "صابر وراضي" بالإضافة لقائمة طويلة من الأغانى الذى اشتهر بها.