ممثلة مصرية عن محمد صبحي :"لما قابلته كان منكوش واحتقرته"

ميرنا وليد - بيروت - صدر عن الممثلة المصري هناء الشوربجي تصريحاً لافتاً عن لقائها بالممثل المصري محمد صبحي فور تقدمها للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية.



وقالت هناء الشوربجي: "بعد ما سقطت أكثر من سنة حصلت على الثانوية العامة بالعافية، وقدمت في معهد سكرتارية، لكن الفنان علي رضا أصر إني أقدم في معهد فنون مسرحية وأبقى فنانة شاملة، روحنا المعهد ودخلنا مكتب الفنان نبيل الألفي الله يرحمه، وكان عميد المعهد وصديق علي رضا، وكان آخر يوم للتقديم، فكتب اسمي على ظرف فاضي بين المتقدمين، وقال إندهولي صبحي".

وتابعت عن محمد صبحي:"أول ما دخل لقيته مسلوع واحتقرته جدا، كان لسه صغير ومنكوش، لكن كان جوكر الدفعة وكل الناس بتحبه، ودربني على مشهدين وكان أستاذ في التدريب، ودخلت الامتحان وطلعت الأولى على المتقدمين وعلى ناس كبيرة شغالة في السوق".

تجدر الإشارة أن هناء حين تقدمت للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، كان محمد صبحي طالبا في السنة الأولى به، وهي كانت قد خطت خطواتها الأولى كراقصة في فرقة رضا.

تصريح شورجي جاء خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON.