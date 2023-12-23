أمينة شلباية في أول عمل تمثيلي لها

ميرنا وليد - بيروت - هي إعلامية، وخبيرة الموضة والإتيكيت والتجميل، وملكة جمال مصر سابقاً، وعلى الرغم من شهرتها كمذيعة، إلا أنها أصبحت، في الآونة الأخيرة، حديث مواقع التواصل الإجتماعي، بشكل فاق أصداء ما كانت تقدمه خلال برامجها التلفزيونية.



وفي أول تجربة تمثيلية لها تشارك الإعلامية أمينة شلباية في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، ومن تأليف الدكتور أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري.

وعبرت شلباية عن سعادتها بمشاركتها في العمل، وحماسها للأمر.