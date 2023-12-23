ميرنا وليد - بيروت - هي إعلامية، وخبيرة الموضة والإتيكيت والتجميل، وملكة جمال مصر سابقاً، وعلى الرغم من شهرتها كمذيعة، إلا أنها أصبحت، في الآونة الأخيرة، حديث مواقع التواصل الإجتماعي، بشكل فاق أصداء ما كانت تقدمه خلال برامجها التلفزيونية.
وفي أول تجربة تمثيلية لها تشارك الإعلامية أمينة شلباية في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، ومن تأليف الدكتور أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري.
وعبرت شلباية عن سعادتها بمشاركتها في العمل، وحماسها للأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمينة شلباية في أول عمل تمثيلي لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.