هكذا إحتفلت كيم كارداشيان وكلوي كارداشيان وكايلي جينر بعيد الميلاد

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ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عائلة كارداشيان بعيد الميلاد كل منهن على طريقتها وإختارت كيم أن تضع 12 شجرة ميلاد بينما كريس جينر قررت أن تضع شجرة باللونين الزهري والبنفسجي أما كورتني فقد حضرت حلوى الـgingerbreadsوزينتهما بطريقة جميلة.
كايلي جينر
علقت كايلي جينر على زينة الشجرة الكبيرة التي إختارتها قائلة: هذه الزينة تذكرني بطفولتي وكانت أمي تحتفظ بهم على شجرتنا". كما أن الزينة على الشجرة تضمنت بالون، بابا نويل، بطاطا مقلية، همبرغر وغزال.
كيم كارداشيان
زينتكيم كارداشيان بيتها بمناسبة عيد الميلاد بمجموعة أشجار فضية اللون بلغ عددها 12 وضعتها في ممر طويل وبدت الأشجار وكأنها مكسوة بالثلج. كذلك سمحت كيم لإبنتها بتزيين غرفة نومها بأشجار الميلاد وزينت السرير بالشراشف الجميلة، ووضعت قرب الـ chimney خمسة هدايا لها ولأولادها الأربعة نورث وسينت وشيكاغو وبسالم.
كورتني كارداشيان
حضّرت كورتني كارداشيان gingerbreads في منزلها وزينتهم بألوان وأشكال مختلفة .
كريس جينر
كريس جينر زينت شجرة باللونين الزهري والبنفسجي بطريقة جميلة وعلقت قائلة:
"أجمل شجرة أنا سعيدة جداً".
كلوي كارداشيان
أولاد كلوي كارداشيان وتريستان تومبسون ترو وتاتوم أمام شجرات الميلاد.
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