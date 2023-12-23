ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية هنا الزاهد حفل خطوبة صديقتها الإعلامية المصرية لينا الطهطاوي، يوم الأربعاء 20 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

وكانت هنا ترقص مع لينا على وقع على أغنية "سطلانة" الشهيرة، احتفالا بخطوبتها.

وكانت خطوبة لينا على البلوغر محمد فرج الذي طلب الزواج منها بطريقة مفاجئة في لبنان، حيث قال لنا أنها ستسافر مع شركة سياحية لتصوير إعلان هناك، لكن ما حصل أنه أراد طلب يدها بطريقة شديدة الرومانسية.

وتم اللقاء بين محمد فرج ولينا لأول مرة في حلقة من برنامج "توكسيك كيك" في أيار/مايو الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد ولينا الطهطاوي ترقصان على وقع أغنية "سطلانة" في حفل خطوبة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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