داليا شوقي تثير الجدل بفستانها المفتوح والجريء - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية داليا شوقي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اختيارها فستانا جريئا لحضور حفل ختام مهرجان الجونة في دورته السادسة التي أقيمت مؤخرا.

وارتدت الممثلة الجميلة فستانا أسود اللون شفاف من منطقة الصدر للبطن مما جعل البعض ينتقدها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر البعض ان الفستان جريء جداً الا انها هي لم ترد على هذه التعليقات حتى الساعة.

يذكر أن داليا شوقي شاركت مؤخرا في مسلسل "سفاح الجيزة"، الى جانب كل من أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله،جيهان الشماشرجي، هايدي خالد، من إخراج هادي الباجوري وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر، وتأليف محمد صلاح العزب.