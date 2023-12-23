شكرا لقرائتكم خبر عن "أهي مشيت".. دويتو يجمع رامى جمال والمطرب فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح النجم رامى جمال أغنية على طريقة الدويتو تجمعه بالمطرب فريد، تحمل اسم "أهى مشيت" من كلمات جمال الخولي وتوزيع زاك وألحان رامى جمال، وتحمل عدداً من المفاجآت.





وطرح رامى جمال، مؤخرًا، أغنية حكايتنا منهية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعاون فيها مع الشاعر محمد أبو نعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع النابلسي.

كما طرح النجم رامي جمال أحدث أغانيه وهى "كلمة سلام" عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات الشاعر الغنائي محمد جمعة، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وميكس وماستر احمد حسام، والأغنية من ألحان رامي جمال.

ومن أغانيه الجديدة أغنية "عاملة إيه"، وطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام، وهى الأغنية الأولى التى يقوم بطرحها من إنتاج شركته الجديدة بعد انفصاله عن الشركة الإنتاجية الأخيرة.

كما احتفل النجم رامي جمال مؤخرًا بمرور 20 عاما على صداقته بالنجم تامر عاشور، ونشر صورتين تجمعه بتامر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "20 سنة عشرة.. 20 سنة حلمنا فيهم بحاجات ومن كرم ربنا علينا حققنا جزء منها 20 سنة أخوات وأصدقاء".وتابع: "ربنا يكرمنا وننجح أكتر ونحقق أكتر شعور ممتع لما ندخل كلية واحدة زمان ويبقي اللي بينا حلم واحد والزمن مغيرناش، لا أقولكم غيرنا شعرنا راح بس وراكم وراكم في الأحزان والرومانسية".