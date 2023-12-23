شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة والمطربة أروى تعلن وفاة والدها عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المذيعة والمطربة أروى، وفاة والدها سالم أحمد عميران، وذلك عبر خاصة الاستورى بموقع تبادل الصور والفديويوهات "إنستجرام" مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت أروى عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى.. ننعي إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران.. أولاده أحمد وأيمن وبناته أروى".



اروى

أورى عاشت في الكويت لأب حضرمي وأم مصرية، واستكملت دراستها في القاهرة بالمرحلة الإعدادية والثانية وتخرجت في كلية الهندسة قسم عمارة، ومن ثم التحقت بمعهد الموسيقى العالي، ولكن رفض أهلها الدخول للمجال الفني وممارسة هوايتها، ولكن قدمت في بداية مشوارها الفني عدد من الأغاني التي تميزت بالطابع الخليجي واليمزني، وتزوجت من رجل الأعمال اللبناني عبد الفتاح المصري عام 2011 ورزقت منه بفتاة تدعى نورة.