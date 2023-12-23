بداية جديدة بانتظار شيرين عبد الوهاب في 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام قليلة على اعلان محامي النجمة شيرين عبد الوهاب انتهاء خلافها مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” رسمياً، تعاقدت شيرين مع الشركة العالمية Sony Music لإنتاج اعمالها الجديدة.

وكان الدكتور حسام لطفي محامي شيرين قد أصدر بياناً جاء فيه أن “الخلاف انتهى باتفاق ودّي قوامه احترام الحقوق، حيث تعتز – على صعيد شخصي – بصلة صداقة ابنة بأبيها، تجمعها بالأستاذ سالم الهندي”.

وأضاف: “الفنانة شيرين عبد الوهاب تعكف حالياً على انتقاء كلمات وألحان متميزة لتُسعد جمهورها بها، وتؤكد أن انتهاء علاقتها العقدية بشركة “روتانا” بحكم قضائي، لن يمنعها من الاستمرار في التعاون معها في المستقبل باعتبارها شركة متفردة في مجالها من كل الوجوه”.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت كواليس انتهاء أزمتها مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، حيث قالت إنها دفعت ثمانية ملايين جنيه لصالح الشركة، ملتزمةً بما قضت به المحكمة أخيراً، لعدم التزامها بتعاقدها مع الشركة، منها ثلاثة ملايين غرامة لعدم الالتزام بالعقد، وخمسة ملايين أخرى قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم في الشركة المملوكة لها ولـ”روتانا”.