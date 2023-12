فيلم Wonka يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر فيلم “وونكا” Wonka، من بطولة الممثل تيموثيه شالاميه، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، بعدما حقق انطلاقة قوية خارجاً، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.

وحقق الفيلم، الذي رُشّح بطله لنيل جائزة “غولدن غلوب” عن فئة أفضل ممثل، عائدات قدرها 39 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة بين الجمعة والأحد.

ويؤدي شالاميه دور صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية “تشارلي ومصنع الشوكولا” Charlie and the Chocolate Factory للكاتب رولد دال، لكن بشخصية أكثر شباباً. وسبق أن أدّى كل من جين وايلدر وجوني ديب هذه الشخصية.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم “ذا هانغر غايمز: ذا بالاد أوف سنغبيردز أند سنيكس” The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes، محققاً إيرادات بقيمة 5.8 ملايين دولار، في نتيجة ممتازة لفيلم يُعرض منذ خمسة أسابيع.

وتراجع فيلم “ذا بوي أند ذي هيرون” The Boy and the Heron للمخرج الياباني هاياو ميازاكي، والمُرشّح أيضاً لنيل جوائز “غولدن غلوب”، إلى المرتبة الثالثة بعدما كان متصدّراً الترتيب، وحقق عائدات قدرت بحوالي 5.2 ملايين دولار.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب “غودزيلا ماينس ون” Godzilla Minus one للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي مع إيرادات بلغت 4.9 ملايين دولار. وحلّ خامساً فيلم “ترولز باند توغذر” Trolls Band Together محققاً 4 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية: “ويش: آشا إيه لا بون إتوال” Wish : Asha et la Bonne Étoile (3.2 ملايين دولار)، “كريسماس ويذ ذا تشوزن: هولي نايت” Christmas With The Chosen: Holy Night (3 ملايين دولار)، “نابوليون” Napoleon (2.2 مليون دولار)، “رينيسانس: إيه فيلم باي بيونسيه” Renaissance: A Film by Beyoncé (مليونا دولار)، “بور ثينغز” Poor Things (1.3 مليون دولار).