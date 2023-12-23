ميرنا وليد - بيروت - نشرت المطربة اليمينية الأصل أروى منشور عبر حسابها الخاص، أعلنت فيه وفاة والدها سالم أحمد عميران.

وكتبت أروى في منشورها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى.. ننعي إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران.. أولاده أحمد وأيمن وبناته أروى".

وقدم عدد كبير من المشاهير التعازي لأروى بوفاة والدها، ومن بينهم أسما لمنور، ومريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وديما الجندي ورؤى الصبان.

كما تفاعل متابعي ومحبي أروى مع المنشور متمنين لها ولعائلتها الصبر، وللراحل الرحمة.

كما كتبت أروى نعيا عبر حسابها على موقع X قالت فيه: "بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى إنتقل إلى رحمة الله والدي الغالي المرحوم سالم أحمد عميران، اللهم اغفر له وارحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون..".

ويشار إلى أن النعي لم يتضمن تفاصيل حول موعد ومكان تشييع جثمان الفقيد أو موعدقبول أروى لمراسم العزاء في والدها.



كانت هذه تفاصيل خبر أروى تفجع بوفاة والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.