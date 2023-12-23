بالتعاون مع أحمد فريد..رامي جمال يحمس الجمهور لـ "أهي مشيت" من خلال البوستر

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري رامي جمال البوستر الرسمي لأحدث أعماله وهي أغنية بعموان "أهي مشيت" مع الجمهور، ويتعاون فيها مع الفنان المصري أحمد فريد وهي من كلمات الشاعر أحمد جمال الفقي، وحمس رامي الجمهور من خلال البوستر حسث قال : "أهي مشيت كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار ….

.جاهزين".

ومن ناحية أخرى، حقق الفنان رامي جمال نجاحًا ملحوظًا بأغنيته الأخيرة “جيت متأخر” والتي طرحها منذ أسابيع.

،وقد كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون مشاهدة، حيث حققت بعد ما يقارب الثلاث أسابيع على طرحها 3 مليون و 100 ألف مشاهدة.

"جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد ياسر.

