نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وزوجها مبارك الهاجري مقطع فيديو رومانسيًا، ظهرا فيه وهما يتبادلان القبلات والعبارات الرومانسية.
وأوضحت أحلام في الفيديو أنها ارتدت الشال الخاص بزوجها أثناء سفرها، وذلك لأنها تحب رائحته التي تبعث لها الشعور بالراحة والطمأنينة.
وأضافت قائلة: “فديت ريحتك”، ليرد عليها زوجها قائلاً: “فديت قلبك”.
ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بحب أحلام وزوجها، واعتبروا أن علاقتهما مثالية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أحلام وزوجها مبارك الهاجري في أحدث ظهور بمقطع رومانسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.