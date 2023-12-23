شاهد أحلام وزوجها مبارك الهاجري في أحدث ظهور بمقطع رومانسي

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وزوجها مبارك الهاجري مقطع فيديو رومانسيًا، ظهرا فيه وهما يتبادلان القبلات والعبارات الرومانسية.

وأوضحت أحلام في الفيديو أنها ارتدت الشال الخاص بزوجها أثناء سفرها، وذلك لأنها تحب رائحته التي تبعث لها الشعور بالراحة والطمأنينة.

وأضافت قائلة: “فديت ريحتك”، ليرد عليها زوجها قائلاً: “فديت قلبك”.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بحب أحلام وزوجها، واعتبروا أن علاقتهما مثالية.