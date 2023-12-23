امرأة تعتدي على ممثل أميركي شهير في منزله في ماليبو

تعرض الممثل الأمريكي تشارلي شين، نجم مسلسل “تو أند إيه هاف مَن”، لاعتداء من امرأة في منزله في ماليبو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الجمعة.

وبحسب بيان للشرطة، هرع عناصرها إلى فيلا الممثل الفاخرة بعد تلقيهم بلاغاً بوقوع “اعتداء واضطرابات”.

وتبين أن الضحية هو شين، وأن المشتبه بها هي امرأة تدعى إليكترا شروك، وقد أوقفت بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل قد يتسبب بإصابة بالغة، وكذلك بتهمة السطو.

وأوضح البيان أن المرأة هاجمت الممثل عندما فتح الباب، حيث مزقت قميصه وحاولت خنقه.

وبحسب موقع “TMZ” المتخصص في أخبار المشاهير، فإن شروك (47 عاماً) هي جارة شين. وأضاف الموقع أن المرأة حاولت خنق الممثل، وأن مسعفين عاينوه، لكنه لم يُنقل إلى المستشفى.

وذكّر الموقع أن هذه المواجهة ليست الأولى على الأرجح بين الجارين.