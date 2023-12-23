شاهد مطربة لبنانية شهيرة تبكي على المسرح وتعلن طلاقها رسميا

أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في منطقة أنطلياس بلبنان، عن طلاقها.

وظهرت عبير نعمة على المسرح وهي تبكي، وقالت باللغة الإنجليزية: “لقد حصلت على الطلاق”.

وقد رد الجمهور على ذلك بالتصفيق الحار للفنانة، في محاولة منها لدعمها معنويًا.

وطرحت عبير نعمة مؤخرًا أغنيتها الجديدة “بصراحة”، وأرفقتها بتعليق: “بنصف قلب”.

وأثمر زواج الفنانة عبير نعمة عن ابنة وحيدة، تدعى “يارا”.