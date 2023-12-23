لفتت الإعلامية لجين عمران الأنظار بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2023، حيث ظهرت بفستان أزرق طويل أبرز قوامها المثالي.

ونسقت عمران إطلالتها مع مكياج ساحر وتسريحة شعر ملمومة، مما أبرز جمالها. واعتمد فستان لجين عمران على تصميم الفساتين الهودي، وهي صيحة رائجة بين النجمات.

وشاركت الإعلامية صورة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وبساطة إطلالتها.

وشهد حفل الختام تألق العديد من النجمات بإطلالات ساحرة، حيث ظهرت كثير منهن بفساتين بدون أكمام، وهي صيحة الموضة الأكثر سيطرة على إطلالات النجمات.

كما خرج النجوم الرجال عن اللمسات الكلاسيكية المعتادة، وظهروا بإطلالات مزجت بين الكاجوال والكلاسيكي.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.