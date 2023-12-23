في يومين.. إيرادات "أبو نسب" لـ محمد إمام تتجاوز 4 ملايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الخميس 21 ديسمبر فيلم "أبو نسب" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.

وحقق الفيلم في يوم الأول الخميس مليونا و917 ألفا و884 جنيها، وبلغ إيراده في يومه الثاني الجمعة 22 ديسمبر 2 مليون و529 ألفا و19 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 4 ملايين و446 ألفا و903 جنيهات.

"أبو نسب" تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، حاتم صلاح، علاء مرسي، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.