الاثنين.. سمسم شهاب مع عمرو الليثي في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحل الفنان سمسم شهاب ضيفا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء يوم الاثنين المقبل على قناة الحياة.

ويكشف سمسم العديد من الأسرار التي لا يعرفها أحد في حوار إنساني وفني، إذ يتحدث عن بداياته ومشواره الصعب في الحياة والفن، كما يحكي عن معاناة زوجته مع المرض الخبيث (قبل وفاتها).

ويظهر في الحلقة أسامة حفيد سمسم شهاب، ليتحدث سمسم عن مدى تعلقه به وأنه صديقه الوحيد، كما يغني معه أغنية للنادي الأهلي "صنع التاريخ" التي صورها شهاب مع أبناء أعضاء النادي الأهلي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن سمسم كان قد تعرض لحادث سير يوم الأربعاء الماضي، وأعلن عنه عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وكتب: "تعرضت فجراليوم لحادث أليم، وقد نجونا أنا ومن معي بفضل الله عز وجل، الحمد لله نجاني ربي من أجل أولادي، الحمد لله".

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