شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال وضيوف شرف العرض المسرحى "حكايات تاء مربوطة" للمخرج حازم الصواف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم في الساعة السابعة مساءً على مسرح الهوسابير العرض المسرحي "حكايات تاء مربوطة" تأليف وإخراج وتمثيل حازم الصواف، ويقوم ببطولته مجموعة من النجوم الشباب والمواهب الواعدة، بالإضافة لبعض النجوم وضيوف الشرف كالفنان والكوميديان الكبير رضا إدريس والإعلامي والمخرج جمال عبد الناصر والفنانة آية نبيل ملكة جمال مصر سابقا، والفنان رامي عبد المقصود.

يناقش العمل من خلال لوحات منفصلة متصلة، هموم المرأة المصرية والعربية من زوايا مختلفة، ومن خلال مراحل عمرية متعددة لبنات حواء، وينهل العرض من قصص حقيقية من الواقع لمشاكل وأزمات لفتيات وسيدات عن جحود الأبناء والخيانة الزوجية ومشاكل الحب والمراهقين وتعاطي المخدرات وتأثيره علي الأسرة، وميراث البنات في الصعيد، وارتفاع نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج وغيرها من المشاكل التي يعيشها المجتمع المصري والعربي.



ابطال مسرحية حكايات تاء مربوطة

العمل المسرحي من تأليف وإخراج الفنان حازم الصواف وبطولة مجموعة من الوجوه الجديدة والمواهب التمثيلية من أعضاء فرقة "ستوديو أوديشن المسرحية المستقلة لفنون الأداء" وهم: حازم رأفت، سماح نجم، آية محمود، ماريا مكرم، هدى وجدى إيمان عباس، صافية حسين، إيمان نور، كنزى أحمد، عدنان زكى، شيماء مجدى، عمر حسين.

وجدير بالذكر أن الزميل جمال عبد الناصر يقدم في العرض شخصية مذيع لأحد البرامج التى تهتم بقضايا المرأة.



حازم الصواف



جمال عبد الناصر



رضا إدريس



آية نبيل



اية محمود



ايمان عباس



ايمان نور



حازم رأفت



سماح نجم



شيماء مجدي



صافية حسين



عدنان زكي



عمر حسين



كنزي احمد



مايا مكرم



هدي وجدي