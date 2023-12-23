أجواء كوميدية يعيشها زوار بوليفارد سيتي في مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية”

يعيش زوار في منطقة بوليفارد سيتي، إحدى أهم وأكبر المناطق الترفيهية في موسم الرياض ٢٠٢٣، أجواء كوميدية ومضحكة من خلال العروض المسرحية لـ”عروسة من جهة إلكترونية” على خشبة المسرح العالمي، وهي من بطولة أحمد عيد، ودرة، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة وعدد من نجوم المسرح المصري.

وتدور أحداث المسرحية حول اختيار إحدى الشركات الكبرى في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية لفني التبريد حسن، من أجل إجراء تجربة زواج من حنان، وهي امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط، مقابل أجر مادي كبير وعندما ينتهي الشهر تكشف الأحداث إصرار الشركة على استرداد حنان، ولكن حسن يكتشف أنه وقع في حبها، ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها وخصوصاً بعد أن يعرف أنها أحبته أيضا.

وأشار الفنان أحمد عيد إلى أن المسارح السعودية مجهزة بأعلى التقنيات وتساعد على الإبداع وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه، مضيفاً أن موسم الرياض مبهر ومتنوع وفعالياته تعكس نشاطاً يفيد فناني الوطن العربي، وأن هذه أول مشاركة له بالموسم، فميا أكد الفنان محمد ثروت أن فرحته تكتمل عندما يرى الناس تضحك، واصفًا الجمهور السعودي بأنه ذواق، وعبّر عن سعادته بمشاركته في مسرحيات موسم الرياض وإيصال فنه وفن بلده إلى الجمهور في السعودية.

من جهتها قالت الفنانة درة إن الذي يميز دورها في مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية” أنه دور جديد عليها ولم يسبق لها أداؤه في أي مسرحية، مشيرة إلى أن حبها للمسرحية نابع من حبها لفكرتها الجديدة التي لا يشوبها التكرار.

وتأتي مسرحية “عروسة من جهة إلكترونية”، التي تعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ضمن مجموعة من المسرحيات العربية والخليجية التي تقام في موسم الرياض، ويمكن حجز تذاكر الدخول إليها عبر تطبيق وموقع webook من خلال هذا الرابط

وتضم منطقة بوليفارد سيتي إحدى مناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، أكبر الفعاليات من ضمنها تجارب عالمية وحفلات موسيقية ومعارض وغيرها، إضافة إلى وجود مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، ومطاعم ومقاهٍ متنوعة وحدائق ونافورة راقصة، لتقدم لزوار الموسم تجارب ترفيهية متنوعة.