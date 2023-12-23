بعدما رفضت طلبه الملحّ وقع الانفصال… هذا ما دفع حبيب ماريا كاري الى التخلّي عنها

صدم خبر انفصال الفنانة الأميركية ماريا كاري عن حبيبها براين تاناكا بعد ٧ سنوات من الحبّ والمواعدة الوسطَين الفنيّ والإعلامي عبر العالم. ولعلّ الصدمة تكمن في سبب انفصال الشريكَين الذي يعود مردّه الى رغبة براين الملحّة بالإنجاب تجابه برفض الفنانة للفكرة، حسبما كشف تقرير لموقع “الصفحة السادسة”.

فعلى الرغم من ان كاري (٥٤ عامًا) تكبر صديقها الذي كان يعمل راقصًا احتياطيًّا لديها بـ ١٤ عامًا، إلّا ان الأخير مصرّ على تأسيس عائلة بشتى الوسائل المتاحة والبديلة، الأمر الذي ترفضه النجمة الأميركية في الوقت الراهن، وفق تصريح نقله التقرير المذكور عنها، مشيرًا الى انها تنعم بحياة عائلية الى جانب توأمها موروكان ومونرو (١٢ عامًا) من زوجها السابق نيك كانون.

على خطّ آخر، تستعدّ الفنانة العالمية لافتتاح الدورة الأولى من “ليالي السعديّات” بإمارة أبو ظبي في السادس من شهر كانون٢/ يناير القادم، حيث ستحيي ليلة أسطورية أمام حشد كبير من الجمهور العربي، ممهدة لما يليها من حفلات سيشعلها كلّ من مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغنية الإيرانية كوكوش.